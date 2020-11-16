“صحاري بلاند الجزائري” يحتفظ بالمركز الثالث لأغلى خام للأوبيب في 2020

حافظ نفط صحاري بلاند الجزائري، الخام المرجعي الجزائري، على المركز الثالث كأغلى خام في سلة نفط منظمة البلدان المصدرة للبترول.

وحسب بيانات المنظمة، ارتفع سعر النفط الخام الجزائري السنوي من 64.20 دولارًا للبرميل في 2019 إلى 41.27 دولارًا سنة 2020.

واحتل المركز الثالث لأغلى خام في مكونات سلة النفط للأوبيب (13 خامًا) في عام 2020، حسبما اكدت الأوبيب في تقريرها الشهري الأخير.

وبلغت أسعار الخام الجزائري شهر أكتوبر 39.76 دولار للبرميل مقابل 40.98 دولار في سبتمبر الماضي، أي انخفاض 1.22 دولار أو 3.0%.

وأثر الانخفاض على جميع القيم في سلة الأوبيب المرجعية.

وأوضحت منظمة الأوبيب أن الانخفاض في قيمة سلة الأوبيب المرجعية كان أكبر من المؤشرات الفورية والآجلة الأخرى.

وهذا بسبب انخفاض أسعار البيع الرسمية وفوارق النفط الخام على مستوى كل الدرجات تقريبًا.

ويتم تحديد سعر النفط الخام الجزائري وفقًا لأسعار خام برنت، خام النفط المرجعي لبحر الشمال المدرج في سوق لندن.

مع علاوة إضافية لخصائصه الفيزيائية و الكيميائية التي تفضلها مصافي التكرير.

وجاء انخفاض مزيج الصحراء وباقي مكونات سلة أوبيب في سياق تراجع أسعار سوق النفط الآني أكتوبر الماضي للشهر الثاني على التوالي.

وأوضحت المنظمة أن ” التعافي المنتظر للطلب العالمي على البترول خلال الشهر الرابع من سنة 2020 تباطأ.

وأن التدفقات العالمية لمصافي التكرير بقيت ضعيفة في ظل موجة ثانية عنيفة لفيروس كورونا في العديد من مناطق العالم”.

كما أثرت توقعات ارتفاع العروض بخصوص النفط الخام خلال الأشعر القادمة على أسعار السوق الآني.

خلال شهر نوفمبر بدأ سعر خام أوبيب ب 35،89 دولار قبل أن يستقر بين 42 و 43 دولار.

وجاء هذا التحسن في الأسعار في سياق عالمي يملؤه الأمل إزاء تعافي الطلب الدولي على الطاقة الذي تأثر بجائحة كورونا.

وكبر هذا الأمل بعد أن أعلنت مجموعة “فايزر” الأمريكية عن تطويرها مع الشركة الألمانية “بيونتيك” للقاح مضاد لفيروس كورونا.