قناة النهار صحة: أطباء يحذرون من الأخطاء الطبية في عمليات ختان الأطفال بقلم النهار أونلاين نشر في 06 أكتوبر 2022 - 22:18 شارك غرِّد أرسل 42 0 صحة: أطباء يحذرون من الأخطاء الطبية في عمليات ختان الأطفال إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/GhKpn اقرأ أيضا صريح جدا: من الذي يتسبب كثيرا في حوادث المرور ؟ قناة النهار 16 سبتمبر المسيلة / حـ.ـادث مرور يخلف وفـ.ـاة شخص و إصابة 25 اخرين أثر انقلاب حافلة بالحوامد قناة النهار 06 أكتوبر بعض من أهم الإنجازات التي قامت بها مختلف القطاعات الوزارية قناة النهار 03 أكتوبر لن تصدّق ماستراه .. عـصـ ـابة تخبّئ 1200 قارورة خمر داخل حفرة !! قناة النهار 20 سبتمبر "بهية راشدي :" الـ.ـمرحومة صابونجي كانت واضحة وشفّافة .. كلّها وقار ورزانة قناة النهار 17 سبتمبر فاسألوا : إن الله يحب العبد التقي قناة النهار 27 سبتمبر سبقاق: " رسميا الجزائر تترشح لإحتضان كأس إفريقيا 2025 " قناة النهار 01 أكتوبر صريح جدا: الصالون الدولي للسياحة.. جزائريون يشجعون السياحة الداخلية قناة النهار 01 أكتوبر أحوال الطقس / أجواء باردة على هذه المناطق قناة النهار 22 سبتمبر صريح جدا: آراء الجزائريين حول رفع الأجور ومنحة البطالة ومعاشات التقاعد بداية من 2023 .. قناة النهار 26 سبتمبر