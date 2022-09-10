قناة النهار صحة: إجراء التحاليل الطبية بشكل دوري ثقافة غائبة لدى الجزائريين بقلم النهار أونلاين نشر في 10 سبتمبر 2022 - 22:29 شارك غرِّد أرسل 21 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/r6d5R اقرأ أيضا الدرك الوطني: فرق السكك الحديدية.. العين الساهرة على مستعملي القطارات قناة النهار 30 أوت مرام: السحر كرهلي زوجي و دفعني للإنتـ.ـحار قناة النهار 31 أوت بعد تصريحاته ضد الجزائر.. الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوافق على استقالة الريسوني قناة النهار 28 أوت الرئيس تبون: المحادثات بين البلدين شملت ملفات الذاكرة، التعاون التقني والاقتصادي قناة النهار 25 أوت داخل الـ18: وتستمر بطولة العجائب.. فريق يستقدم 23 لاعب لفريقين مدربون لساعات قناة النهار 27 أوت مدرب الخضر: "خلوا اللاعبين طرونكيل.. كاين فئة حابين يكسروهم قالوا تع التلفون والمعرفة" الرياضة 05 سبتمبر سكيكدة : مصير مجهول لـ800 تلميذ بعد تواصل غلق متوسطة صبوع محمد بالحروش قناة النهار 09 سبتمبر تسليم وإستلام المهام بين وزير الأشغال العمومية والري ووزير الموارد المائية سابقا قناة النهار 09 سبتمبر نهاركم جديد/ التحضير النفسي للدخول المدرسي قناة النهار 30 أوت "طفل ناجي من المجـ ـزرة المرورة بالنعامة .." كنت نقول للسائق ماتجريش يقولي أسكت عليا قناة النهار 31 أوت