صحة: إدراج مصالح متخصصة في علاج الحروق تدريجيا عبر مستشفيات الوطن

أبرز وزير الصحة، محمد الصديق آيت مسعودان، هذا الأحد بسكيكدة، أنه سيتم “تدريجيا” إدراج مصالح متخصصة في علاج الحروق عبر جميع مستشفيات الوطن.

وفي تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل و تفقد للولاية، أوضح وزير الصحة، أن تجسيد هذا التوجه سيكون “بصفة تدريجية مع إعطاء الأولوية للمستشفيات المتواجدة بعواصم الولايات”. مشيرا إلى أن الهدف يتمثل في ضمان وجود تكفل خاص بالحروق على مستوى المؤسسات الاستشفائية. سواء من خلال مصالح متخصصة أو وحدات معنية بذلك.

وبخصوص مشروع إنجاز مستشفى الحروق ببوزعرورة ببلدية فلفلة (شرق سكيكدة). والذي كان أحد نقاط هذه الزيارة، فقد أفاد الوزير بأنه محل متابعة من قبل السلطات الولائية. من أجل إيجاد حل لما يعيق تجسيده خصوصا وأنه يكتسي أهمية بالغة.

ولدى معاينته للمؤسسة الاستشفائية عبد الرزاق-بوحارة بمدينة سكيكدة، ذكر السيد آيت مسعودان بـ”الاهتمام البالغ الذي توليه السلطات العليا للبلاد لقطاع الصحة. حيث تهدف من خلال مختلف البرامج والمخططات إلى تحسين الخدمات الصحية مع الحرص على ضمان تكافؤ الفرص في الاستفادة من العلاج عبر مختلف ولايات الوطن. وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”.

ومن جهة أخرى، تفقد وزير الصحة المؤسسة العمومية الإستشفائية محمد-نطور ببلدية القل. التي تعد من أهم الهياكل الصحية بالجهة الغربية للولاية و اطلع على قدراتها المادية والبشرية ونشاطاتها الطبية والجراحية. وأبرز بالمناسبة “ضرورة ترقية أداء المؤسسات الصحية بهذه المدينة. من خلال العمل على تدعيم البنية التحتية بما يستجيب لتطلعات السكان”.

كما شملت الزيارة عددا من المؤسسات الصحية من بينها المؤسستان العموميتان الاستشفائيتان العايب-الدراجي ببلدية الحروش. والإخوة سعد-قرمش بعاصمة الولاية. حيث تم الوقوف على ظروف العمل والتكفل بالمرضى بها لا سيما على مستوى مصالح الاستعجالات.