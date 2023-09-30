قناة النهار صحة: إرتفاع الأمراض النفسية والعقلية .. الشباب الأكثر عرضة بقلم النهار أونلاين نشر في 30 سبتمبر 2023 - 23:27 شارك غرِّد أرسل 46 0 صحة: إرتفاع الأمراض النفسية والعقلية .. الشباب الأكثر عرضة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/BQLac اقرأ أيضا أحوال الطقس / إستمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق قناة النهار 12 سبتمبر جزائريون: أشويق .. طابع غنائي شعبي تعبر به نساء القبائل عن كيانها قناة النهار 25 سبتمبر دلال خير: معاناة رجل من مرض السرطان يطلب من المحسنين مساعدته في العلاج قناة النهار 22 سبتمبر وزير السكن : تقييم الإطارات متواصل راح نقوم بالإجراءات اللازمة ضد التقاعس و التأخر قناة النهار 18 سبتمبر طالع هابط: شاهد .. إبداع مقاول في بناء وتزيين مدرسة بقسنطينة قناة النهار 10 سبتمبر بلماضي : رغم الظروف الصعبة أدينا المهمة على أكمل وجه قناة النهار 13 سبتمبر طالع هابط: شاهد أين يدرس أبنائنا .. كارثة بأتم معنى الكلمة قناة النهار 21 سبتمبر صريح جدا: ما هو الشيء الذي مهما إرتفع سعره لن يتخلى الجزائري عن إقتنائه ..؟ قناة النهار 30 سبتمبر صريح جدا: هذا هو الشخص الذي يثق فيه الجزائريون .. قناة النهار 12 سبتمبر دلال خير: شابة مصابة بمرض تليف الكبد.. علاجها الوحيد زراعة الكبد في مستشفى بالخارج قناة النهار 22 سبتمبر