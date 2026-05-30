صحة.. إطلاق منصة رقمية لإيداع ودراسة طلبات معادلة الشهادات الأجنبية

أعلنت وزارة الصحة، عن إطلاق منصة رقمية لإيداع ودراسة طلبات معادلة الشهادات الأجنبية في مجالي شبه الطبي والقابلة.

وحسب بيان للوزارة، يتعلق الأمر بالمواطنين الجزائريين الحاصلين على شهادات أجنبية من مؤسسات تكوينية في مجالي شبه الطبي والقابلة. والراغبين في الحصول على معادلة لشهاداتهم. أنه قد تم إطلاق منصة رقمية مخصصة لإيداع ودراسة طلبات معادلة الشهادات.

وتتم عملية إيداع الملفات حصريًا عبر الرابط الخاص بالمنصة الرقمية التابعة لوزارة الصحة: https://equivalence.sante.gov.dz

ويتوجب على المواطنين تحميل جميع الوثائق المطلوبة عبر المنصة وفق الصيغة المحددة. مع ضرورة التأكد من وضوح الوثائق المرفقة لتفادي رفض الطلب أو تأخر معالجته.

كما يمكن للمعنيين متابعة حالة دراسة ملفاتهم إلكترونيا عبر نفس المنصة.

ودعت مديرية التكوين جميع المعنيين إلى الإلتزام بهذه الإجراءات الجديدة التي تندرج ضمن مساعي وزارة الصحة الرامية إلى تحسين جودة الخدمة. وتسهيل دراسة الملفات في إطار عصرنة الإدارة وتبسيط المسارات الإدارية لفائدة المواطنين.

