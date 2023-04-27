قناة النهار صحة: الأطفال والمسنون .. أولى ضحايا مضاعافات ضربات الشمس بقلم النهار أونلاين نشر في 27 أفريل 2023 - 18:57 شارك غرِّد أرسل 19 0 صحة: الأطفال والمسنون .. أولى ضحايا مضاعافات ضربات الشمس إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/jcIPM اقرأ أيضا الموطار المخفي: هذا هو الشيطان الرجيم وبعض الدراجين سامحهم الله يعدلون دراجاتهم بهذا ويحدثون ضجيجا قناة النهار 23 أفريل طالع هابط: شاهد مفخرة الجزائر.. تكريم قراء القرآن عبد العزيز سحيم و عماد ناعوس قناة النهار 23 أفريل "بشرى عقبي توجه برسالة لإبن مفيدة عداس .. "ما لازمش تزعف وماماك هي ماماك قناة النهار 08 أفريل معيشة فالـ Good | الحلقة 15 | صابيحة قناة النهار 06 أفريل "ڨمرة تكشف كواليس مشهد البكاء الذي ابدعت فيه في مسلسل "بنت البلاد قناة النهار 11 أفريل 😂واش داني: بلال قلبها "..سيرفور" يرمي المغارف و الكيسان على الناس والماكلة جات زوج ملاين قناة النهار 17 أفريل هذا ماقاله وزير الفلاحة حول قضية رمي الحليب بولاية عنابة قناة النهار 25 أفريل سمير MisterX: أي شخص يمر في شاشة التلفاز فهو معرض للنقد قناة النهار 18 أفريل عايدة عبابسة تكشف عن الشخصية الحقيقية لـ"صليحة تشقلالة" .. "كانت جي لعند يما". قناة النهار 16 أفريل نوال زعتر: "إختاروني من بين ألاف البنات لدور "نفيسة" في "ريح الجنوب" قناة النهار 14 أفريل