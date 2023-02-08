صحة: التحضير للدورة الـ23 للجنة المختلطة للتعاون الجزائري الكوبي

استقبل وزير الصحة الأستاذ عبد الحق سايحي، عشية أمس الثلاثاء، سفير جمهورية كوبا بالجزائر، أرماندو فيرغارا بوينو.

وحسب بيان للوزارة، أشاد الطرفان بمستوى وعمق العلاقات الثنائية التاريخية التي تربط البلدين، خاصة في مجال الخدمات الصحيّة.

كما أعرب الطرفان، عن أملهما في تعزيز هذه العلاقات، وتقويتها بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين.

وخصص هذا اللقاء لدراسة المحاور الأساسية التي ستناقش خلال أشغال الدورة الـ23 للجنة المختلطة للتعاون الجزائري الكوبي. والمزمع عقدها من 12 إلى 15 فيفري الجاري بعاصمة جمهورية كوبا، هافانا.

وسيترأس اللجنة، من الجانب الجزائري، وزير الصحة الأستاذ عبد الحق سايحي. وستمتد لتشمل قطاعات أخرى كالطاقة والسياحة وغيرها.

ومن جانبه، استعرض السفير الكوبي النقاط التي سيتم مناقشتها خلال هذه اللجنة المختلطة.

كما صرح أنه سيتم تنظيم، على هامش هذه الأخيرة، منتدى اقتصادي لرجال الأعمال يومي 14 و15 فيفري الجاري. والذي سيعرف مشاركة العديد من المؤسسات الاقتصادية الجزائرية العمومية منها والخاصة.

واتفق الطرفان على ضرورة بذل الجهود لإنجاح أشغال هذه اللجنة المختلطة بين إطارات وزارة الصحة الجزائرية ونظيرتها الكوبية.

بالإضافة إلى عقد شراكات مثمرة للإرتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أعلى مستوى، تعود بالفائدة على البلدين.