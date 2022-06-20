قناة النهار صحة: سوء إستعمال مبرد السيارة.. مخاطر قد تصل إلى الشلل بقلم النهار أونلاين نشر في 21 جوان 2022 - 00:37 شارك غرِّد أرسل 84 0 صحة: سوء إستعمال مبرد السيارة.. مخاطر قد تصل إلى الشلل إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/09QrI اقرأ أيضا رئيس الجمهورية يدعو إلى تظافر كافة الجهود لتعزيز اللحمة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية قناة النهار 20 جوان هذا ماقاله نقابي سابق بخصوص البرلماني الذي سرّب أجوبة إمتحان البيام قناة النهار 12 جوان صريح جدا: هذه هي تكهنات الجزائريين حول مباراة "الخضر" ضد أوغندا .. قناة النهار 04 جوان محطة خروبة لنقل المسافرين تطلق نظام الخدمات الإلكترونية قناة النهار 11 جوان "مترشح لإجتياز البكالوريا .." في البداية كنت خايف كي شفت الموضوع بكيت من الفرحة قناة النهار 14 جوان فضيحة مدوية في حصة طالع هابط ..مئات الهكتارات من البطاطا تُسقى بالزيڨو في عين الدفلى قناة النهار 05 جوان برنامج Toutes Options: عرض السيارات الكلاسيكية بمناسبة إحتفالية الكرز بمليانة قناة النهار 18 جوان داخل الـ18: الجزائر في إختبار مع إيران.. ودية بطابع عالمي قناة النهار 11 جوان الشلف : إرتفاع درجات الحرارة وضربات الشمس .. هكذا يتم التعامل مع المصابين قناة النهار 19 جوان رئيس مركز إمتحان بالبيض: إرتياح تام وإستعداد لإستقبال الممتحنين في اليوم الثاني .. قناة النهار 07 جوان