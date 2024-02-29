صحة عسكرية.. حملة للتلقيح ضد شلل الأطفال

قامت مصالح الصحة العسكرية للناحية العسكرية الثالثة، بحملة تلقيح ضد شلل الأطفال في ولايات الناحية العسكرية الثالثة، والتي امتدت خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 27 فيفري الجاري.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تم تجهيز قوافل طبية بمختلف الوسائل المادية من سيارات للإسعاف وأجهزة للكشف. بالإضافة إلى اللقاحات ضد داء الشلل.

كما تم توزيع حصص من مختلف الأدوية على مواطني القرى والمناطق النائية.

وتأتي هذه الحملة في إطار مرافقة وتدعيم الجهود المبذولة من طرف وزارة الصحة تنفيذا للحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال.