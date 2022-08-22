قناة النهار “صحة: غياب العلاج يأزم حالة مرضى “الكرون بقلم النهار أونلاين نشر في 22 أوت 2022 - 17:32 شارك غرِّد أرسل 165 0 “صحة: غياب العلاج يأزم حالة مرضى “الكرون رابط دائم : https://nhar.tv/CpaAz اقرأ أيضا صحة: نقص في مواعيد السكانير و "IRM "يؤجل رحلة علاج عديد المرضى قناة النهار 07 أوت نهاركم جديد/ جمال الأعراس الجزائرية والتصديرة مع مصممة الأزياء "نزيهة بكاي" قناة النهار 20 أوت الفنان الفلسـ.ـطيني محمد البسيوني يحل ضيفا على قناة النهار ويبدع في أداء الأغاني الجزائرية قناة النهار 03 أوت فاسألوا: حكم مانع الزكاة قناة النهار 03 أوت سكان عين العسل بالطارف يستغيثون.. "رانا نعانوا والناس راهي تمـ.ـوت" قناة النهار 17 أوت دلال خير: عائلة الطفل ينيس تناشد السلطات لعلاج إبنهم في الخارج قناة النهار 06 أوت دلال خير: حكيم.. إنقلبت حياته رأسا على عقب بعد إصـ ـابته بمرض الباركنسون قناة النهار 06 أوت "طالع هابط: الشيخ النوي.. "ورڨلة غارقة في الزيڨو والسلطات ضاربة النح قناة النهار 02 أوت صريح جدا: راتب شهر جويلية..هكذا أنفقه الجزائريون قناة النهار 03 أوت مراسل النهار-غزّة : إسـ.ـتشهاد مواطن وإصــ.ـابة 15 آخرون جرّاء قصـ.ف شقة في برج فلسـ.ـطين قناة النهار 05 أوت