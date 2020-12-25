صحة فارس تُثير القلق داخل لازيو

تُثير الوضعية الصحية للدولي الجزائري، محمد سليم فارس، القلق داخل ناديه لازيو، بعد تعرضه لإصابة تبدو مُعقدة، وقد تكون سببا في حرمانه من اللعب لفترة ليست بالقصيرة.

وكشفت تقارير إعلامية إيطالية، بأن الظهير الأيسر، مُجبر على البقاء خارج الخدمة خلال الفترة القادمة، بسبب مُشكل عضلي.

وضيع اللاعب السابق لسبال، المُباريات الثلاث الأخيرة لـ”اللازيالي”، وهذا في إنتظار خضوعه لفحوصات جديدة قريبا.

وجاءت إصابة مُحارب الصحراء، تزامنا مع تراجع مُستواه بشكل رهيب، وهو ما لن يخدمه لإسترجاع مكانته في تشكيلة إينزاغي.

يُذكر بأن بطل إفريقيا 2019، لعب في 13 مُباراة ما بين الكالتشيو ورابطة الأبطال الأوروبية منذ بداية الموسم الكروي الجديد.