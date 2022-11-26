قناة النهار صحة: مصالح الطب الشرعي تستقبل عشرات النساء المعنفات يوميا بقلم النهار أونلاين نشر في 26 نوفمبر 2022 - 21:35 شارك غرِّد أرسل 55 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/cGiAY اقرأ أيضا منبه السيارة "الكلاسكون" .. من مصدر للتنبيه إلى وسيلة للإزعاج قناة النهار 19 نوفمبر السوروبان..طريقة ناجحة لتنمية قدرات التلاميذ ومواهبهم قناة النهار 20 نوفمبر علي عون: الاقراص المهـ.لوسة المنتشرة بين التلاميذ والشباب غير مصنوعة في البلاد بل هناك عصابات تدخلها قناة النهار 08 نوفمبر صريح جدا: هذه هي كمية الخبز التي يستهلكها الجزائريون يوميا .. قناة النهار 26 نوفمبر طبيب عام بالمستشفى المختلط ببرج باجي مختار يتحدث عن حالة جرحى حادث المرور قناة النهار 14 نوفمبر علي عون: مجمع صيدال تراجع كثيرا في تغطية السوق الوطنية بسبب سياسات و ممارسات منذ 2008 قناة النهار 08 نوفمبر صريح جدا: الأغواط.. إرتياح كبير بوفرة المواد الغذائية واسعة الإستهلاك قناة النهار 09 نوفمبر أمن: أكثر من 71 ألف قضية متعلقة بالمخدرات عالجتها المصالح الأمنية خلال 10 أشهر قناة النهار 17 نوفمبر صريح جدا: هل يراقب الأولياء الجزائريون هواتف أبنائهم ..؟ قناة النهار 15 نوفمبر رئيس الجمهورية يخصّ رئيس جمهورية كوبا بإستقبال رسمي بمقر الرئاسة قناة النهار 17 نوفمبر