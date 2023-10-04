قناة النهار صحة: مواعيد علاج تصل إلى سنة .. مرضى تحت رحمة الإنتظار بقلم النهار أونلاين نشر في 04 أكتوبر 2023 - 22:52 شارك غرِّد أرسل 17 0 صحة: مواعيد علاج تصل إلى سنة .. مرضى تحت رحمة الإنتظار إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/2fVVt اقرأ أيضا صريح جدا: مصاريف الأدوات المدرسية تثقل كاهل أولياء التلاميذ ... قناة النهار 21 سبتمبر دلال خير: شابة مصابة بمرض تليف الكبد.. علاجها الوحيد زراعة الكبد في مستشفى بالخارج قناة النهار 22 سبتمبر جزائريون: أشويق .. طابع غنائي شعبي تعبر به نساء القبائل عن كيانها قناة النهار 25 سبتمبر بشار : توصيل قارورات الغاز..مهنة عمي باري رغم كبر سنه قناة النهار 25 سبتمبر دلال خير:طفلة مصابة بالشلل الدماغي والدتها طرقت كل الأبواب دون جدوى أملها الوحيد هو العلاج في الخارج قناة النهار 29 سبتمبر صادم.. وليدي كان عينيا و كي تزوج دار عليا والسبب!! قناة النهار 14 سبتمبر بجاية / تسليم مقررات و مفاتيح سكنات جديدة لمنكوبي الحرائق قناة النهار 29 سبتمبر وزير التربية : الدخول المدرسي هذه السنة يعرف عدة مستجدات قناة النهار 19 سبتمبر برنامج Toutes Options: سعر ومواصفات سيارة شيري تيغو برو قناة النهار 30 سبتمبر المسيلة: توقيف شخص يمتهن مهنة العرافة مع حجز 202 قفل حديدي بمفاتيح وطلاسم قناة النهار 24 سبتمبر