صحة: نحو تحسن تدريجي و ملموس لوفرة الأدوية
أكدت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات في بيان لها أنه ينتظر خلال السداسي الثاني تحسن تدريجي و ملموس لوفرة الأدوية .
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أكدت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات في بيان لها أنه ينتظر خلال السداسي الثاني تحسن تدريجي و ملموس لوفرة الأدوية .
https://www.youtube.com/watch?v=vcjdi9PTaLg
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