صحة: نحو تحسن تدريجي و ملموس لوفرة الأدوية

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صحة: نحو تحسن تدريجي و ملموس لوفرة الأدوية
بقلم وافي مهاجري

أكدت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات في بيان لها  أنه ينتظر خلال السداسي الثاني تحسن تدريجي و ملموس لوفرة الأدوية .


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