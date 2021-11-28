صحة MAG: الاسهال..الأسباب الأعراض العلاج والأدوية المساعدة

في معظم الحالات يستمر الاسهال لمدة يومين أو ثلاثة أيام، ويتم علاج الإسهال بشكل عام بواسطة أدوية تباع دون وصفات.

كما أن هناك أشخاص يعانون من الاسهال الناجم عن متلازمة القولون العصبي أو نتيجة لمجموعة أخرى من الأمراض المعوية المزمنة.

يمكن تقسيم الأعراض المصاحبة للاسهال إلى قسمين: الإسهال الخفيف والإسهال الحاد.

قد يكون ظهور ه الحاد مؤشرًا ودليلًا على وجود مرض آخر أكثر حدة وخطورة.

من أعراضه:

انتفاخ في تجويف البطن أو تشنجات معويّة، البراز الرخو، البراز المائيّ، الشعور الملحّ بضرورة عمل الأمعاء.

الشعور بالغثيان والقيء، علاوةً على ما ذكر أعلاه قد تشمل أعراضه أيضًا الآثار والأعراض الجانبية الآتية:

وجود دم، لعاب أو طعام لم يتم هضمه كما يجب في البراز، فقدان الوزن وحمّى.

الأسباب الأكثر شيوعًا هو فيروس يصيب الأمعاء، هذا الالتهاب يُشفى تلقائيًا بعد يومين أو ثلاثة أيام.

كما ويُسمى أحيانًا إنفلونزا الأمعاء أو زكام المعدة أو التهاب المعدة والأمعاء.

قد تكون أسبابه ناتجة عن:

عدوى تسببها جرثومة وهي المسبب الرئيس لمعظم حالات التسمم الغذائي.

التهابات تسببها كائنات حية أخرى.

تناول أطعمة تثير حساسية الجهاز الهضمي.

حساسية لأنواع معينة من الأغذية.

بعض الأدوية.

معالجات إشعاعية.

أمراض معويّة مثل مرض كرون (Crohn’s disease) أو التهاب القولون التقرّحي (Ulcerative colitis).

الفشل المعويّ وذلك حين يكون الجسم عاجزًا عن امتصاص أغذية معينة بصورة فعالة.

زيادة إفراز الغدة الدرقية (Hyperthyroidism).

أنواع معينة من السرطان.

سوء استخدام بعض المواد المسببة له.

عمليات جراحية في الجهاز الهضمي.

السكري (Diabetes).

وللعلاج، يجب شرب ست كؤوس من السوائل سعة كل منها 250 ملليلتر، في اليوم على الأقل.

يمكن شرب عصير لا يحتوي على قطع لب الفاكهة، مشروبات غازية بدون كافيين، حساء الدجاج بدون دهون، الشاي مع عسل ومشروبات الطاقة.

بدلًا من تناول المشروبات سوية مع تناول الطعام ينبغي التعوّد على شربها بين الوجبات.

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