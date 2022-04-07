قناة النهار صحة mag: صيام الأطفال في شهر رمضان بقلم قناة النهار نشر في 07 أفريل 2022 - 08:51 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 54 0 صحة mag: صيام الأطفال في شهر رمضان إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا: صحة MAG: مرض الحصبة.. “البوحمرون” ! رابط دائم : https://nhar.tv/c8yW2 اقرأ أيضا اللّقطة التي حطّمت الجزائريين..انهيار بلماضي على أرضية الميدان وبكاء اللاعبين قناة النهار 30 مارس خفيف ظريف مع ياسمين: كروكات بالبطاطا والباذنجان.. ساهلة وبنينة قناة النهار 03 أفريل " طالع هابط: "شاهد المنكر وتالبهديل.. مزالنا في 2022 نضاربو على تيكي نتاع الستاد قناة النهار 27 مارس إفطار عابري السبيل.. عادة راسخة لدى الجزائريين كل موسم رمضان قناة النهار 06 أفريل أحوال الطقس / هبوب رياح قوية على هذه المناطق .. التفاصيل قناة النهار 23 مارس طقس مستقر وأجواء باردة في صبيحة وظهيرة يوم السبت قناة النهار 02 أفريل طالع هابط: "أغرب و أول موقف حافلات في العالم يقع في سيدي بلعباس".. شاهد قناة النهار 22 مارس أمطار رعدية غزيرة تصل إلى 70 ملم على 11 ولاية الوطني 17 مارس شاهد فرحة المستفيدين بالسكنات..كنا عايشين في بيت وحدة واليوم الحمد الله قناة النهار 20 مارس مخطّط أمني بمحيط ملعب مصطفى تشاكر للسير الحسن لعملية بيع التذاكر قناة النهار 27 مارس