صحراوي.. رغم مرضي إلا أنني مثلت للقانون

صرح رجل الأعمال الموقوف عبد المالك صحراوي، أمام قاضي الجلسة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد. أثناء محاكمته في ملف فساد يتعلق باستفاذته بعقارات فلاحية وصناعية وامتيازات غير مبررة بولاية معسكر.

و كذا استفاذته من قروض بنكية ،حيث وجهت له تُهم تتعلق بالاستفاذة من سلطة و تأثير أعوان الدولة بغرض الحصول على امتيازات غير مبررة عند ابرام عقد إداري و جنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية و إستعمالها على نحو غير شرعي لصالح شخص آخر، جنحة تحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه الفعلي و المفترض بهدف الحصول من إدارة او سلطة عمومية على مزية غير مستحقة، جنحة إخفاء الأموال ووالعائدات الناتجة عن جرائم الفساد بغرض تموبه مصدرها غير مشروع في اطار جماعة اجرامية منظمة و باستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، وجنحة استعمال وثائق إدارية مزورة ،جنحة المشاركة في تزوير محررات إدارية، جنحة الاهمال المؤدي الى ضياع اموال عمومية، حيث أنكرها المتهم عبد المالك صحراوي جملة و تفصيلا و طالب من القاضي أن يسمح له بعرض حال صحته و قال إنه تعرض لجلطة دماغية الزمه نقله إلى مستشفى مصطفى باشا على جناح السرعة، واجراء عملية جراحية دقيقة على مستوى دماغه ، مضيفا بذلك أنه من ذلك الوقت إلى يومنا هذا يتردد بين الزنزانة و المستشفى و مصلحة جراحة الأعصاب، قائلا بذلك “ها أنا اليوم أمامكم بعد أن قرر أطباء الأمراض العقلية، و عدم المغامرة و اجهاد نفسي مهما كان الظرف”.

و بالمقابل لم يتوقف المتهم عن سرد جميع تفاصيل انشاء مشاريعه و شركاته ،و ذكر بمساهمته في دفع عجلة الاقتصاد الوطني للأمام، و استصلاح الأراضي في عمق الصحراء الجزائرية بقمة تفوق 500 مليار دج ناهيك عن الفوائد التي استفاذ منها بنك الجزائري الخارجي التي فاقت حدود 21 مليار دج وكذا دفعه لمستحقات الضرائب المقدرة ب24 مليار دج .

وبعد سؤاله من قبل القاضي عن الامتيازات التي تحصل عليها بطريقة غير قانونية، وتتعلق باستفاذته من مستثمرة فلاحية بولاية معسكر و كذلك 6 عقارات صناعية بذات الولاية، مع استفاذته من قروض بنكية، حيث اجاب المتهم صحراوي عبد المالك أنه تحصل عليها سنة 2001 في اطار حق الانتفاع بطريقة قانونية و تم تسوية هذه الاستفاذة الى حق الامتياز طبقا للقانون، مؤكدا أنها تقع في مستثمرة فلاحية واحدة في ولاية معسكر بين بلديتين،و اكد صحراوي عبد المالك انه استفاذ منها في الشياع و تقع في مستثمرة فلاحية واحدة و طبقا للقانون.

و فيما تعلق بالقروض، أجاب صحراوي عبد المالك أنه قدّم ضمانات عينية تفوق 250 بالمئة قيمة القروض وهي موجودة سبق و أن قدمتها هيئة دفاعه.

و بخصوص 6 عقارات صناعية، قال صحراوي عبد المالك إنه تحصل عليهم بطريقة قانونية و تم تجسيد مشاريع عن طريق لجنة كالبيراف.

و عن استفاذة الشركة بيترو سار من قروض بقيمة 500 مليار، أجاب المتهم أنها قامت بتسديد فوائد بقيمة 2100 مليار أكثر من أربعة مرات قيمة القرض خلال 10 سنوات، مضيفا بذلك أن البنك أخل بالتزاماته وقام بوضع الشركة في وضعية سلبية، مؤكدا أنه توجد خبرة محاسبية أثبتت ذلك التجاوز من قبل البنك.