صحفية جزائرية ترفع دعوى قضائية ضد ابنة مارين لوبان

قررت الصحفية الجزائرية، هناء غزار بوعكاز، تقديم شكوى ضد الناشطة السياسية الفرنسية اليمينية المتطرفة، ماريون ماريشال. ابنة مارين لوبان، بتهمة التحرش الإلكتروني.

وكتبت هناء غزار على حسابها على موقع إكس (تويتر سابقا): “في إطار المضايقات الإلكترونية التي شنتها الزعيمة السياسية ماريون لوبان. قررت تقديم شكوى عبر المحامي الخاص بي بودي نبيل”.

وتعود القضية إلى 16 فيفري ، عندما بثت صحفية RMC رسالة مصورة على شبكات التواصل الاجتماعي. دعت فيها الجزائريين في فرنسا للمشاركة في مسيرة نظمت في باريس بمناسبة يوم الشهيد.

وأثارت هذه الدعوة رد فعل عنيفاً من جانب نائب الرئيس التنفيذي لحزب إريك زمور، ماريون ماريشال.

ونشرت الأخيرة تغريدة في 17 فيفري أشارت فيها إلى أن هناء غزار “ارتكبت جريمة تمجيد جريمة حرب”، بحسب محاميها.

وأكد نبيل بودي، محامي الصحافية الجزائرية، أن تغريدة ماريون ماريشال لوبان تسببت في “موجة من الكراهية على شبكات التواصل الاجتماعي. وإهانات وتهديدات بالقتل ضد الصحافية هناء غزار.

وأكد نبيل بودي أنه “سيتم تقديم شكوى جنائية ضد ماريون ماريشال لوبان وكذلك جميع الأشخاص الذين شاركوا. بشكل مباشر أو غير مباشر، في هذا التحرش الإلكتروني”.