صحفيو مجمع الشروق يحتجون على تأخر صب رواتبهم الشهرية

نظم عمال وصحفيو الشروق اليومي والشروق أونلاين، وقفة إحتجاجية بسبب التأخر في صب رواتبهم الشهرية التي فاقت أربعة أشهر.

وقد إحتج الصحفيون والعمال بالجريدة والموقع، صبيحة اليوم الأحد أمام مدخل المقر مطالبين بالتفاتة من المدير العام علي فضيل.

وحسب عريضة المطالب التي وقعها صحفيو الجريدة والموقع فإنهم يتخبطون في جملة من المشاكل المهنية منذ سنوات.

غير أنها تأزمت كثيرا في السنوات الأخيرة، ناهيك عن الوضع الصعب الذي يعيشه الموظفون في ظل تأخر صب الأجور لـ 4 أشهر.

وانعدام وسائل العمل دون تطمينات من الإدار، أثرت بشكل كبير على العمال، ومن بين المطالب:

التسوية العاجلة للأجور، التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالعمال نتيجة هذا التأخر.

بالإضافة إلى إقرار عطلة الشتاء المقدرة بـ 15 يوما المكفولة قانونيا، وإقرار الحق في الحصول على عطلة يومين نهاية الأسبوع.

ناهيك عن تسوية وضعية المتعاونين منذ أكثر من سنتين دون ترسيم.

وفتح باب الحوار وإعلام العمال بالوضعية الحقيقية للجريدة في ظل الغموض الذي يكتنف مستقبلهم.