قناة النهار صحفيو وموظفو مجمع النهار يتلقون الجرعة الثانية من لقاح كورونا بقلم قناة النهار نشر في 15 أوت 2021 - 14:01 لقاح شارك غرِّد 55 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=972667 اقرأ أيضا سوق أهراس: كاميرا النهار في بيت عزاء الشهيد رحايلي احمد ببلدية سدراتة قناة النهار 11 أوت شاهد والد الفقيد الاعلامي كريم بوسالم يودع إبنه بكلمات جد مؤثرة.." لي عندو مشكل مع كريم يسمحلو" قناة النهار 25 جويلية وصول المدير العام الأسبق لسوناطراك عبد المومن ولد قدور بعد تسليمه من طرف الإمارات قناة النهار 04 أوت علاقتي متوترة مع أهل الزوج..ما عرفتش كيفاش نتعامل معاهم قناة النهار 03 أوت