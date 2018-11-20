صحفي إيطالي:”أنشيلوتي سيعتمد على غولام مُستقبلا”

أكد الإعلامي الإيطالي “رافايل أورياما” أن النجم الدولي الجزائري لفريق “نابولي” “فوزي غولام” لن يُغادر “البارتينوباي” في الميركاتو الشتوي القادم.

وأضاف الصحفي المُقرب من فريق الجنوب الإيطالي والمُلم بشؤون الكرة الإيطالية أن “أنشيلوتي” سيعتمد على الظهير الأيسر للخضر مُستقبلا.

وقال “أورياما” لراديو “مارت” الإيطالي:”قبل إصابته كان فوزي غولام من بين أفضل اللاعبين في العالم على مستوى منصب الظهير الأيسر وأنشيلوتي سيعتمد عليه بعد تعافيه”.

وختم الصحفي الإيطالي:”لدي معلومات من إدارة الرئيس دي لورنتيس تؤكد بقاء لاعب الخضر في الميركاتو الشتوي القادم”.