صحفي إيطالي يكشف عن شرعية هدف بن ناصر الملغى ضد الإنتر
كشف الصحفي والناقد الإيطالي، فابيو رافيزاني، عن شرعية هدف لاعب الميلان بن ناصر الذي الغاه الحكم، في مباراة الأمس بديربي ميلانو.
في إطار مباراة النصف نهائي كأس إيطاليا، والتي شهدت تألق نجم الخضر رغم الخسارة بثلاثية ضد الإنتر.
وكتب الصحفي الإيطالي رافيزاني على تويتر:” ذهبت الكرة، وساق بن ناصر كانت ممدودة بالكامل، الحارس شاهد هاندانوفيتش التسديدة بشكل مثالي.
كما أضاف ذات المتحدث:” إذا لم يكن المدافع دي فري في المقدمة. هذا كل شيء ، شرفك”.
كما ختم الصحفي الإيطالي:”ومع ذلك ، الإنتر كانا قوي جدًافي اللقاء هجوميا وتأهله للنهائي كان بجدارة.
Il pallone è appena partito (la gamba di Bennacer è completamente protesa) e Handa vedrebbe perfettamente il tiro se non avesse De Vrij davanti. È tutto, Vostro Onore. (Detto questo, Inter troppo più forte in attacco e passa con merito). pic.twitter.com/TxJTKwfNMq
— Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) April 19, 2022