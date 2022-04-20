صحفي إيطالي يكشف عن شرعية هدف بن ناصر الملغى ضد الإنتر

كشف الصحفي والناقد الإيطالي، فابيو رافيزاني، عن شرعية هدف لاعب الميلان بن ناصر الذي الغاه الحكم، في مباراة الأمس بديربي ميلانو.

في إطار مباراة النصف نهائي كأس إيطاليا، والتي شهدت تألق نجم الخضر رغم الخسارة بثلاثية ضد الإنتر.

وكتب الصحفي الإيطالي رافيزاني على تويتر:” ذهبت الكرة، وساق بن ناصر كانت ممدودة بالكامل، الحارس شاهد هاندانوفيتش التسديدة بشكل مثالي.

كما أضاف ذات المتحدث:” إذا لم يكن المدافع دي فري في المقدمة. هذا كل شيء ، شرفك”.

كما ختم الصحفي الإيطالي:”ومع ذلك ، الإنتر كانا قوي جدًافي اللقاء هجوميا وتأهله للنهائي كان بجدارة.