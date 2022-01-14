صحفي إيفواري يتحصل على مكافأة مالية إثر جداله مع بلماضي!

وعد ألفي وكيلي رئيس صحيفة “أفريك” العاجية الصحفي “آدو مال” بمكافأة مالية إثر دخوله في جدال مع الناخب الوطني جمال بلماضي خلال المؤتمر الصحفي الذي نشطه بعد مباراة سيراليون.

وأجرى موقع “لانفو دروم” حوارا مع رئيس صحيفة أفريك الإيفوارية للحديث عن الندوة الصحفية ال تي نشطها الناخب الوطني جمال بلماضي والمشادات الكلامية مع الصحفي الإيفواري.

وحاول الصحفي الإيفواري خلال الندوة الصحفية إستفزاز الناخب الوطني جمال بلماضي بطرحه سؤال حول إصراره على الحديث عن حرارة الطقس منذ الندوة الصحفية الأولى، وإستفسر الصحفي عن حالة الطقس في الجزائر.

وقال بلماضي: “لا أعتقد أنني أصريت على الحديث عن الحرارة منذ الندوة الصحفية الأولى لكن هل تريد أن تقارن حالة الطقس هنا في دوالا مع الجزائر”؟

“لعلمك الجو افي الجزائر جد بارد في هذه الفترة .. ولا تتعمق كثيرا في هذا السؤوال لأنك “تخبط في الحيط”

“الجو في الجزائر بارد في هذه الفترة سواء على الثانية أو السادسة مساءا.. هل أنت صحفي أو مختص في الطقس”؟

وعبّر ألفي وكيلي، رئيس صحيفة “أفريك”، عن فخره وإعجابه بمراسله أدو ميل بعد ما وصفه بالرزانة والذكاء اللذين أظهرهما خلال حديثه مع المدرب جمال بلماضي، حتى اعترف بأنه سيخصص له مكافأة مالية كونه يستحق ذلك، على حد قوله.

وقال ألفي وكيلي: “أنا كرئيس لمراسلنا أدو ميل، أنا فخور به وما تعرض له ليس إذلالاً، هو مدرب كان في حالة مزاجية سيئة بعد النتيجة التي حققها وهو غير راضٍ عنها، سؤاله كان يستجيب بشكل جيد للسياق”.