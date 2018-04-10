صحفي “البي بي سي” يُبرئ إتحاد العاصمة ويُدين بلاتو يونايتد

أكد “أوساسو أوبايوانا” مُراسل BBC أن فريق بلاتو يونايتد النيجيري هو من حاول شراء ذمة حكم لقاءه ضد إتحاد العاصمة.

ونشر صحفي “البي بي سي” أمسية اليوم الثلاثاء تغريدتين عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

قال فيهم أن “موسيكوا” رئيس الحكام بإتحاد كرة القدم الجنوب إفريقي صرح لصحافة بلاده أن الحكم “غوميز” تعرض لمحاولة رشوة.

حيث تقرب منه بعض أعضاء إدارة فريق بلاتو يونايتد وبحوزتهم 30 ألف دولار مُحاولين ترتيب نتيجة اللقاء لصالحهم.

وأضاف المُراسل الذي فجر القضية أن رئيس الحكام بإتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم تم إعلامه من طرف مواطنه الحكم “غوميز”.

UPDATE: Tenda Musikwa, the head of referees at @SAFA_net, has been briefed about the attempt to bribe Victor Gomes during the @CAF_Online CC game between @plateauutdfc & @USMAOfficial. — Osasu Obayiuwana (@osasuo) April 10, 2018