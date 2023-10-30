صحفي الجزيرة..”تحية إلى الزعيم الجزائري عبد المجيد تبون”

في لفتة إعلامية من الصحفي بقناة الجزيرة جمال ريان، قدم من خلالها تحياته لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على دعمه للقضية الفلسطينية.

ونشر جمال ريان، تغريدة على حسابه الرسمي “x” “تويتر سابقا”، قال فيها ” قبلة على جبين”. “هذا الزعيم العربي القومي الهوى الذي نطق بالحق”. “في زمن اسودّت فيه وجوه عربية، وجّهوا معي التحية إلى الزعيم الجزائري عبد المجيد تبون”. و”إلى شعب الجزائر العظيم الجزائر فلسطين“.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد صرح أمس الأحد، بالقول إن الفلسطينين ليسوا إرهابيين ولن يكونوا كذلك بل يدافعون عن حقوقهم ووطنه، مجددا في الوقت نفسه مواقف الجزائر الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية.

وأضاف رئيس الجمهورية في كلمة خلال لقاء له مع المجتمع المدني بالجلفة. “ما يحدث في غزة جرائم كاملة الاركان، ضد الانسانية وجرائم حرب.”

وذكر الرئيس تبون بأن الجزائريين لقبوا هم أيضا بالإرهابيين حينما دافعوا عن أرضهم ضد الاستعمار الفرنسي. مستشهدا بمقولة الشهيد العربي بن مهيدي في رده على اتهامات الفرنسيين للمجاهدين بممارسة الارهاب عن طريق تفجير القنابل الموضوعة في القفف :”أعطونا طائراتكم … نمنحكم قففنا”.

وكان رئيس الجمهورية قد وقف دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة. وذلك قبل انطلاق لقائه مع ممثلي المجتمع المدني بالجلفة.