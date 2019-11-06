صحفي “النهار” جمال الدّين بوشة يخطفُ المرتبة الثالثة في مسابقة نجمة الإعلام 2019

أُسدِلَ السِّتار اليوم الأربعاء، على المتوّجين بمسابقة نجمة الإعلام 2019 في طبعتها الـ13 ،مسابقة تقام كلّ سنة من طرف مؤسسة أوريدو تتسابقُ فيها أعمال الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام الوطنية.

وقد دوّنت قناة “النهار” حضورها كالعادة بكعبها العالي متقلّدة المرتبة الثالثة في فئة الإنتاج التلفزيوني بريبورتاج للزميل الصحفي بقسم الأخبار جمال الدّين بوشة.

والموسوم بـ : ” الحراك الشعبي فريد..كفيف يصدح صوته حرّية ببصيرة تكنولوجية حديثة “

ليكون بذلكَ “جمال الدّين بوشة ” مدوّناً اسمه للمرّة الثانية على التوالي في هذه المسابقة أينَ اختطفَ العام الماضي المرتبة الثانية فيها.

فيما كانت المرتبة الأولى لهذا الموسم للإعلامي عمر بودي عن تحقيق معنون بـ .. “الجيل الرقمي ..التيك توك الظاهرة اللّغز” بُثَّ على قناة الشروق.

هذا وقد احتفى جمال الدّين بوشة بتتويجه الثاني على التوالي بتدوينة عبر حسابه على الفايسبوك :

“بسم الله الرحمان الرحيم.. ما يزيدني شرفا وفخرا أنني أعتلي المنصة وأقف بينكم للمرة الثانية .. العام الماضي حين توجت بالمرتبة الثانية والآن بين حضوركم الكريم وأنا أقلد بالمرتبة الثالثة ممثّلاً لقناة النهار“