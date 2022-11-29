صحفي برازيلي:”صوت الأذان في قطر جعلني أشعر بالسعادة”

عبر الصحفي البرازيلي، كارتر باتيستا، عن سعادته من ردود أفعال العرب بعد حديثه عن شعائر الدين الإسلامي وتحديداً الأذان.

حيث قال، باتيستا، المتواجد في دولة قطر من أجل حضور فعاليات منافسة كأس العالم 2022 لموقع كووورة العربي:

“عندما سمعت صوت الأذان للمرة الأولى في الدوحة لم أكن على علم باللغة العربية أو بالتحديد لم أفهم معنى هذا الصوت”.

كما أضاف:”كنت متواجدا في غرفتي بالفندق، واستيقظت فجأة على هذا الصوت القوي الذي جعلني أشعر ببعض السعادة كثيراً رغم عدم فهم ما يقال من كلمات”.

قبل أن يختم:”عندما قمت بالحديث عنه في مواقع التواصل الاجتماعي فوجئت بردود أفعال أسعدتني، وقرأت أكثر عن الدين الإسلامي وعرفت بعد ذلك معنى كلمات الأذان”.