صحفي سوداني يكشف عن تصريحات صادمة للبشير دفعت لخلعه!

كشف الصحفي السوداني، عثمان ميرغني، عن تصريحات خطيرة، للرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، دفعت قادة الجيش السوداني لخلعه.

وحسب موقع روسيا اليوم، قال الصحفي السوداني، أن البشير طلب فض اعتصام المتظاهرين، حتى إذا قُتل ثلث الشعب السوداني.

وقال ميرغني، أمام تجمع للمتظاهرين، إن قادة المجلس العسكري أخبروه، أن البشير قبل صدور قرار عزله بيوم قال لهم : “طبعا كلكم تعلمون أننا نتبع المذهب المالكي، وهذا المذهب يتيح للرئيس أن يقتل 30% من شعبه، بل وهناك من هم أكثر تشددا يقولون 50%.

وأضاف الصحفي، أن البشير اختتم حديثه لهم بقوله: “قدامكم 48 ساعة ما عايز أي زول (شخص) قدام القيادة”.

وأضاف ميرغي، أن قادة المجلس العسكري، قرروا في تلك اللحظة، أنه يجب أن يسقط فعلا.

للتذكير، حكم البشير السودان، لأكثر من ثلاثة عقود، وقد أنهت احتجاجات شعبية حكمه، وبات مصيره بعد عزله مجهولا.

حيث بات الرئيس السوداني المعزول، أمام سيناريوهات سوداء أحلاها مر، السجن في بلاده، أو ربما المحاكمة في محكمة الجنايات الدولية بلاهاي.