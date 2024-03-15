صحفي فرنسي يكشف حقيقة اعتزال محرز دوليا

صنع مستقبل قائد الخضر، رياض محرز، مع التشكيلة الوطنية، الحدث في الفترة الماضية، وسط أخبار تحدثت عن اعتزاله اللعب دوليا.

وارتفعت حدة الإشاعات بعد الخبر الذي نشرته “ليكيب” الفرنسية. حول طلب محرز إعفاءه من تربص مارس الجاري. وكذا قدوم البوسني، بيتكوفيتش، الذي عرف بتفضيله اللاعبين الشبان على حساب أصحاب الخبرة، في جميع تجاربه السابقة.

غير أن الإعلامي الفرنسي، “سانتي أونا” نفى في تغريدة، على حسابه الرسمي عبر منصة “إكس” كل الأخبار التي روّجت لاعتزال محرز دوليا.

كما أوضح الصحفي الناشط في موقع “فووت ميركاتو” الفرنسي، بأن محرز، لم يتحدث أبدا في الأمر مع بيتكوفيتش، عكس ما يتم تداوله.