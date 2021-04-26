صحفي مصري يعتذر من الجزائر وشرف الدين عمارة لهذا السبب!

قدم الصحفي المصري “محمد الجزار” إعتذاراته لرئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة بعد الخبر المغلط الذي نشره الاسبوع الماضي.

وكان الصحفي المصري قد نشر خبار الأسبوع الماضي على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي تويتر عن إنسحاب الجزائر من منافسة كأس المنتخبات العربية.

ونشر “الجزار” صورة رفقة رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة على صفحته بالتويتر على هامش تواجده بالعاصمة القطرية الدوحة لحضور قرعة البطولة العربية وأرفق الصورة بتعليق:

“تشرفت كثيرا بلقاء الأستاذ شرف الدين عمارة الرئيس الجديد للاتحادية الجزائرية لكرة القدم والوفد الذي سيحضر قرعة كأس العرب ..وأشكرهم كثيرا على تفهمهم للخطأ الذي حدث بخصوص خبر مشاركة الخضر في البطولة وتقديرهم الكبير لحبي الشديد للجزائر وشعبها وكل الأمنيات لهم بالتوفيق”.