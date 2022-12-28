صحفي مهدد بالحبس لنشره مقال يسيء لعبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد تسليط عقوبة ثلاثة أشهر حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية نافذة. لصحفي بموقع الاخبارية الاماراتية المدعو (و.ي) بعد متابعته بتهمة القذف. اثر شكوى رفعها ضده عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم. يتهمه فيها بالقذف و نشر مقال يسيء بسمعته و شرفه.

وبعد مثول الصحفي (ل.ي) امام هيئة المحكمة انكر التهمة المنسوبة اليه. وصرح ان المقال تم نقله ونشره من موقع اخر ولم يسيء للضحية بل قام بنقل الوقائع فقط.

من جهته رافعت هيئة دفاع الضحية ان الوقائع تنطوي تحت اطار جرائم القذف. وأن المتهم قام بإسناد وقائع جرائم خطيرة لموكله تتعلق بتهم الارهاب. وتهريب الاموال كما ادعى المتهم ان موكله قام بمخالفة الصرف وتبييض الاموال.

ووجه له تهم بدون احكام قضائية نهائية ولا علاقة لموكله بها. وأن موكله انسان محترم ويدرس الطب وهو ما اساء بسمعته وشرفه.

و اعتبر ان جريمة القذف تابتة في حق المتهم بجميع اركانها ملتمسا بذلك بان يدفع للضحية مقري عبد الرزاق. وحركة مجتمع السلم تعويض قدره مليون دج عما اصابهما من ضرر.

فيما التمس وكيل الجمهورية العقوبة السالف ذكرها ،فيما حددت القاضي تاريخ 4 جانفي للنطق بالحكم في القضية.