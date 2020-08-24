صحفي يتلقى تهديدا من رئيس دولته بضربه بعدما سأله عن زوجته!

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صحفي يتلقى تهديدا من رئيس دولته بضربه بعدما سأله عن زوجته!
بقلم زهيدة ثابت

تلقى صحفي برازيلي تهديدا بالضرب على فمه من رئيس الدولةجاير بولسونارو، بعدما سأله الأخير عن علاقة زوجته بملف فساد مزعوم.

وقال جاير بولسونارو للصحفي: “أرغب كثيرا بتسديد لكمات إلى فمك”.

وكان الصحفي ضمن مجموعة التقت بولسونارو بعد زيارته المعتادة إلى كاتدرائية برازيليا، وتجاهل الرئيس احتجاجات باقي الصحفيين على التصريحات، وغادر دون أن يدلي بأي تعليقات إضافية.

وأصدرت صحيفة “أو غلوبو” بيانا نددت فيه بـ”العدائية” تجاه أحد الصحفيين العاملين لدينا الذي كان يؤدي وظيفته بشكل مهني.

وكان صحفي “أو غلوبو” يسأل عن تقرير في مجلة “كروزو”، يربط السيدة الأولى في البرازيل بشرطي متقاعد وصديق الرئيس والمستشار السابق لنجلها فلافيو بولسونارو، الذي أصبح نائبا.


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