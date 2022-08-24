صحفي يفقد حاسوبه في بريطانيا ويعثر عليه بالجزائر

فقد صحفي بريطاني حاسوبه المحمول في لندن وعثر عليه بعد 48 ساعة في الجزائر العاصمة.

وكشف الصحفي Ed Cumming عن تعرضه لسرقة جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به في لندن. والذي انتهى به المطاف في الجزائر العاصمة.

وانتقل جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بالصحفي من حانة في لندن إلى الجزائر العاصمة في غضون 48 ساعة.

وقال الصحفي “الأربعاء الأخير، عندما كان أحد الزملاء يغادر حانة وسط لندن. سرق جهاز MacBook الخاص بي من حقيبتي”.

وأضاف “نظرًا للخدمة الذي تقدمها شركة Apple ، يعمل برنامج Discover My، والذي يتتبع أثر الجهاز الخاص بك. ويوفر تحديثات عندما يرتبط ارتباطًا تشعبيًا، عن طريق البلوتوث، بوحدات Apple المختلفة.

وتابع “ظهر أثر الحاسوب الخاص بي يوم الجمعة في مطار ستانستيد، في مكان ما داخل مبنى الركاب. بحلول ليلة السبت كان في الجزائر العاصمة. وبحلول صباح يوم الإثنين، كان قد تحرك لمسافة عدة أميال في الشارع بالجزائر العاصمة. حيث كان يبدو أنها كانت في مبنى بشارع الفرير بوادو، ببئر مراد رايس في الجزائر العاصمة.

ولم يستطع لحد الساعة الصحفي البريطاني استعادة حاسوبه الذي قال انه يحتوي على عديد المقالات الصحفية التي حررها.