صحفي BBC مُعجب بالملاعب الجزائرية المحتضنة لمباريات الشان
أبدى الصحفي النيجيري أولواشينا أوكيليجي، بشبكة BBC البريطانية، إعجابه بالملاعب الجزائرية، والتي تحتضن فعاليات كأس أمم إفريقيا للمحليين.
وكتب الصحفي أوكيليجي، عبر تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر، أمس الجمعة:”قمت بزيارة الأربع مدن التي تحتضن مباريات الشان”.
وأضاف الصحفي: ملعب نيلسون مانديلا مثير للإعجاب لا داعي لتقديمه، ملعب 19 ماي 56 وجمهوره النشط، وملعبي ميلود هدفي ومحمد حملاوي بقسنطينة منحاني أجواء إيجابية”.
وختم صحفي قناة BBC أولواشينا أوكيليجي تغريدته:”ملعبي المفضل هو ملعب ميلود هدفي بوهران”.
Visited all four cities hosting #CHAN2022 games in #Algeria
Impressive Nelson Mandela stadium (Baraki) needs no introduction🥰
19-May-1956 Stadium home to USM Annaba & energetic fans🥰
Constantine’s Mohamed Hamlaoui Stadium gives a positive vibe
My fav is Oran Miloud Hadefi😍 pic.twitter.com/rhbobNk2On
— Oluwashina Okeleji (@oluwashina) January 20, 2023