صحيفة إل كونفيدونسيال الإسبانية: “تدهور الحالة الصحية لملك المغرب”

كشفت مصادر إعلامية تدهور الحالة الصحية للملك المغربي محمد السادس الذي يعاني من مرض الانسداد الرئوي المزمن.

وبحسب ما نشرته صحيفة إل كونفيدونسيال الإسبانية، فإن الملك المغربي قام بتقليص أنشطته الرسمية إلى الحد الأقصى وظهوره أصبح نادرا.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن محمد السادس لم يقدر على الوقوف مستقيما أثناء عزف نشيد بلاده خلال خطاب العرش السنوي.

وأبرزت الصحيفة الإسبانية أن الجميع شاهد كيف قام ولي العهد مولاي الحسن بسحب الكرسي الذي جلس عليه والده للسماح له بالنهوض دون تعثر.