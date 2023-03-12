صحيفة إيلكونفيدونسيال الإسبانية تفجر قضية تجسس جديدة للمخابرات المغربية

فجرت صحيفة إيلكونفيدونسيال الإسبانية قضية جديدة تكشف فضيحة تجسس للمخابرات المغربية.

وجاء في صحيفة إيلكونفيدونسيال الإسبانية أن ابنة مسؤول كبير بالشرطة الإسبانية عملت جاسوسة لدى المغرب تدعى بربارا بارون.

وأفادت إيلكونفيدونسيال أن الجاسوسة المجندة لدى المغرب هي ابنة المفوض العام للاستعلامات بالشرطة الإسبانية.

وأضافت إيلكونفيدونسيال أن باربارا بارون تم تجنيدها للعمل لفائدة المخابرات المغربية من طرف المدعو أحمد الشرعي.

وأوضحت إيلكونفيدونسيال أن باربارا بارون هي صحافية استغلت علاقاتها وعلاقة والدها للدفاع عن المصالح المغربية.

وعملت ابنة مفوض الشرطة انريكي بارون لسنوات عديدة في المخابرات الخارجية المغربية. عندما كان والدها المفوض العام للإعلام في الشرطة الوطنية، وهو المنصب الذي شغله من جانفي 2012 إلى ديسمبر 2017.

المغرب يغرق في فضائح التجسس والرشاوي

وقد كشفت تقارير لـ”راديو فرنسا” وصحيفة “لوسوار” البلجيكية النقاب عن بعض نتائج تحقيقات المخابرات البلجيكية. حول الرشاوى التي قدمها المغرب داخل البرلمان الأوروبي. والتي ورطته في أكبر قضية فساد في تاريخ المؤسسة القارية أو ما أصبح يعرف ب”ماروك غايت”.

وتحدث الصحفي بونوا كلومبا أحد أعضاء فريق تحقيق “راديو فرنسا”. عن النائب الإيطالي السابق بالبرلمان الأوروبي, بيير أنطونيو بانزيري, وعلاقاته مع مخابرات المخزن المغربي, وولائه لها.

وكشف فريق التحقيق أنه “وبتاريخ الـ4 جوان 2022, احتفظت المخابرات البلجيكية بالمحادثة المشفرة للغاية. التي اعترضتها بين النائب الاشتراكي بانزيري وزوجته أثناء سفرهما إلى المغرب”.

وقال فرانشيسكو جيورجي -أحد المتعاونين السابقين مع بانزيري- في ديسمبر 2022. “لقد كان السفير المغربي ببولندا, عبد الرحيم عتمون, يجلب الأموال من وقت لآخر إلى شقته في باريس”.

وتابع التقرير نشر ما توصل إليه التحقيق, والذي أكد أنه تم تنبيه أجهزة الأمن البلجيكية في عام 2021. من قبل خمسة أجهزة استخبارات أوروبية, في اشتباه بانزيري بأن يكون. هو “محور شبكة واسعة من التدخل والفساد تعمل داخل المؤسسات الأوروبية”.