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صحيفة “الآس” تتوقع إنهيار بونجاح بعد إعتزال تشافي

الوطني
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صحيفة “الآس” تتوقع إنهيار بونجاح بعد إعتزال تشافي
بقلم يونس رزيق

توقعت “صحيفة الآس” الإسبانية تراجع مستوى اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح الموسم المقبل، بعد إعتزال أسطورة كرة القدم الإسبانية تشافي هيرنانديز.

وكان بغداد بونجاح في قمة توهجه الكروي بعدما إستفاد من اللعب أمام نجم برشلونة الأسبق، وهو الأمر الذي جعله يتعلم كثيرا ويطور من إمكانياته.

وبعد إعلان تشافي اعتزاله واتجاهه للعمل في مجال التدريب فإن بونجاح سيفتقد أحد أهم اللاعبين الذين ساهموا في تألقه داخل الملعب بتمريراته الحاسمة إليه ليسجل الأهداف، ولكنه من المؤكد سيواصل الاستفادة منه بشكل آخر عندما يتسلم الإسباني ملف تدريب السد في القريب العاجل، ووقتها سيكون تشافي مدربًا له وليس زميلا فقط داخل الملعب.


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