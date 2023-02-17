صحيفة تركية تحذر من زلزال إسطنبول الكبير

زاد الزلزال الذي ضرب الجنوب التركي، من مخاوف كانت دفينة، حول الزلزال المتوقع أن يضرب إسطنبول، أكبر مدن البلاد وأكثرها إكتظاظا.

ويقول الخبراء إن هناك فرصة بنسبة 95 بالمئة، أن يضرب زلزال بقوة 7 درجات أو أقوى إسطنبول، في غضون الـ70 عاما القادمة.

زلزال بهذه القوة من شأنه أن يلحق أضرارا جسيمة أو يدمر ما يقدر بنحو 194000 مبنى.

وحسب صحيفة “حرييت”، فإن زلزال إسطنبول المرتقب يمكن أن يضرب “في أي لحظة الآن”.

وبحسب الخبراء، فإن زلزال إسطنبول المتوقع سيتجاوز الخسائر في كهرمان مرعش من حيث الدمار الذي سيحدثه.

معتبرين أن زلزال كهرمان مرعش الدامي كان “بروفة” لزلزال إسطنبول القادم، على حد تعبير الصحيفة التركية.

وهناك 1.164 مليون مبنى و4.5 مليون شقة في إسطنبول، ويعيش في المتوسط ​​3.3 شخص في كل شقة.

وفي زلزال بقوة 7.5 وما فوق، من المتوقع أن يتعرض 13 ألف مبنى لأضرار جسيمة. و39 ألفا مبنى لأضرار بالغة، و136 ألفا مبنى لأضرار متوسطة.