صحيفة دايلي مايل: “دواء محرز يحرم ساني من الإنتقال إلى البايرن”!

عادت صحيفة دايلي مايل البريطانية إلى تفاصيل إصابة اللاعب الألماني ليروا ساني مع فريقه مانشستر سيتي والتي حرمته من الإنتقال إلى فريق بايرن ميونيخ.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن لوروا ساني كان قريبا من الإنتقال إلى نادي يايرن ميونيخ الألماني خلال الميركاتو الصيفي السابق، لولا الإصابة التي تلقاها أمام ليفربول بملعب ويملي في إطار نهائي كأس الذرع الخيرية.

وشارك ساني في مباراة ليفربول ليعوض غياب محرز الذي إستعمل بخاخ أنفي أثناء تواجده في المنتخب الوطني خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا، ليقرر غوارديولا إستبعاده عن مباراة ليفربول تخوفا من وقوعه في كشف المنشطات بسبب البخاخ الأنفي.

وتعرض اللاعب الألماني ليروا ساني لقطع في الرباط الصليبي، الذي حرمه من الإنتقال إلى فريق نبايرن ميونيخ خلال الميركاتو الصيفي الماضي.