صحيفة سوابق عدلية للشركات والأحزاب السياسية والجمعيات

سيناقش عذا الخميس مجلس الوزراء مشروق قانون جديد يتعلق بإستحداث صحيفة السوابق العدلية للشركات والأحزاب السياسية.

ويتعلق هذا السجل الجنائي بالأشخاص المعنويين للشركات والأحزاب السياسية، وكذا الجمعيات

وستحمل هذه الصحيفة للسوابق العدلية العقوبات المفروضة على الشركات والأحزاب والجمعيات الصادرة عن السلطات الجزائرية والأجنبية.

وستعد السلطات القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار بوضوح قائمة بكل الإدانات أو العقوبات وتقديمها إلى وزارة العدل.

ويتم توفير هذه السجلات الجنائية للأشخاص المعنويين بناء على طلب من النيابة العامة والقضاة ووزارات الداخلية والمالية والتجارة.

وكذا الخدمات العامة للدولة، كما تمنح أيضا لممثل الشخص المعنوي بعد التحقق من هويته.