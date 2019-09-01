صحيفة سودانية.. وضع زوجة البشير تحت الإقامة الجبرية

وضعت السلطات الأمنية السودانية، وداد بابكر، زوجة الرئيس المعزول عمر البشير، قيد الإقامة الجبرية داخل منزلها، في العاصمة السودانية الخطوم.

وحسب موقع “تاستي نيوز”، اليوم الأحد، وضعت السلطات السودانية، وداد بابكر، قيد الإقامة الجبرية، منذ سقوط حكومة زوجها.

وكانت مصادر صحفية، قد ذكرت سابقا، أن زوجة البشير، هربت عقب سقوط نظام زوجها.

ولكن هيئة الدفاع عن عمر البشير، أكدت وجود زوجته في البلاد، وزيارتها للبشير في السجن، أثناء عيد الأضحى.

واتهمت محكمة سودانية، عمر البشير، أمس السبت، بتهم الثراء المشبوه والتعامل بالنقد الأجنبي، وأجلت المحكمة جلستها إلى السابع من شهر سبتمبر الجاري.