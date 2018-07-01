صحيفة صهيونية تتطرق لقضية “البوشي” والكوكايين !

لاتزال فضيحة كوكايين وهران محل اهتمام وسائل الإعلام المحلية والدولية، حيث تطرقت صحيفة صهيوينة إلى الظروف التي تتم فيها مجريات التحقيق وكذا إقالة المدير العام للأمن الوطني السابق عبد الغني هامل.

وقالت الصحيفة الصهيونية أن الرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أقال اللواء هامل من منصبه دون ذكر الأسباب التي دفعت الرئيس لإقالته من منصبه الذي شغله منذ 2010.

وأضافت الصحيفة إلى أنه تم تعيين مصطفى لهبيري المدير العام للحماية المدنية خلفا له بصفة مؤقتة.

وأشارت ذات الوسيلة الإعلامية إلى التحقيقات التي لا تزال جارية بخصوص كمية الكوكايين التّي تم حجزها اواخر ماي المنصرم بميناء وهران..

وهذا إن دل على شيء يدل إلى أن الصحف الكيان الصهيوني تتبع بدقة السياسة الجزائرية وأهم القضايا ذات البعد السياسي.