صحيفة فرنسية: رئيس الإنتربول المختفي محتجز في الصين بتهم الفساد

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صحيفة فرنسية: رئيس الإنتربول المختفي محتجز في الصين بتهم الفساد
بقلم شهرزاد مزياني

كشفت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، أن رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”، محتجز في الصين على خلفية اتهامات بالفساد والتربح واستغلال النفوذ.

وكانت الشرطة الفرنسية قد فتحت تحقيقاً في اختفاء الصيني “ميينج هونج وي”، إثر تلقيها بلاغا من زوجته، تقول فيه إنها فقدت أثره بعد مغادرته باريس نهاية الشهر الماضي.

وأضافت الصحيفة، أنه وفقاً للمعلومات المتاحة، فإن “ميينج” محتجز رهن التحقيق في بلاده في قضايا فساد، إذ يشتبه بـ”المحاباة”

والتربح واستغلال النفوذ، لصالح شركة صينية حصلت على عقد عملية التأمين “السيبراني” ضد الهجمات الإلكترونية في البلاد .

وأشارت إلى أن “الحكومة الصينية تعكف على مكافحة الفساد منذ ست سنوات في حملة تطهير واسعة النطاق على كافة القطاعات”.


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