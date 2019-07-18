صحيفة “لوباريزيان” تستفز المنتخب الجزائري بعبارة ” made in France”

إستفزت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية المنتخب الجزائري ساعات قليلة قبل إنطلاق نهائي كأس أمم إفريقيا أمام المنتخب السنغالي.

ونشرت الصحيفة الفرنسية تقريرا مطولا عن المنتخب الجزائري الذي وصل عن جدارة وإستحقاق إلى المباراة النهائية بعد تحقيقه الفوز في 6 مباريات متتالية.

وعنونت الصحيفة مقالها بـ : “نهائي كأس أمم إفريقيا..المنتخب الجزائري “صنع في فرنسا”، وهي العبارة التي إستفزت كثيرا الجماهير الجزائرية على صفحات التواصل الإجتماعي.

http://www.leparisien.fr/sports/football/coupe-d-afrique-des-nations-une-algerie-made-in-france-18-07-2019-8119287.php