صحيفة لوبينيون الفرنسية تشيد بالدبلوماسية الجزائرية والرئيس تبون

أشادت صحيفة “لوبينيون” الفرنسية بالدور الذي تلعبه الجزائر في الساحة الدولية.

واعتبرت الصحيفة الفرنسية أن توقيع إعلان الجزائر للمصالحة بين الفصائل الفلسطينية. كان انتصارا دبلوماسيا للجزائر، خاصة أنه يأتي قبيل احتضانها لقمة الجامعة العربية.

وقالت لوبينيون في تقرير نشرته يوم أمس الجمعة إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حقق نجاحا دبلوماسيا كبيرا في 13 أكتوبر. بعد توقيع “إعلان الجزائر” الذي سيجعل دعم القضية الفلسطينية محور المناقشات في القمة العربية المقبلة”.

كما أشارت الصحيفة إلى أن الرئيس تبون أكد، منذ وصوله إلى سدة الحكم في 2019، التزامه الكامل بالقضايا العربية والإفريقية. وبالفعل، تمكّنت الجزائر في ظرف زمني قصير، من العودة إلى الساحة الدولية. حيث أعاد الرئيس عبد المجيد تبون إطلاق اتفاق الجزائر بشأن مالي.

كما لعبت دبلوماسية الجزائر، دورا إيجابيا، في الملف الليبي، وفي الأزمة بين مصر وإثيوبيا أيضا.

كما عبّرت الجزائر عن نيّتها لإعطاء زخم جديد لحركة عدم الانحياز في مواجهة الأزمات الدولية.