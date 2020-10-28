صحيفة “لوموند” الفرنسية: وصول 2500 “حراق” جزائري إلى السواحل الإسبانية منذ صيف 2020

كشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية على أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الجزائريين الذين وصلوا إلى السواحل الإسبانية بلغ 2500 مهاجر منذ فصل صيف السنة الجارية.

وأفادت الصحيفة الفرنسية، في مقال نشرته عشية يوم أمس الثلاثاء، أنه وصل ما عدده 2500 جزائري إلى سواحل “مورسية” الواقعة جنوب شرق إسبانيا.

وأضافت ذات الصحيفة أن غالبية الجزائريين الذين قدموا بطريقة غير شرعية إلى سواحل مورسية الإسبانية قد انطلقوا من مدينة مستغانم.

وأشارت الصحيفة الفرنسية أن “مافيا” الرحلات التي تنقل “الحراقة” عبر قوارب تكلف المهاجرين غير شرعيين ما قيمته 3000 يورو.