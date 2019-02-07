صحيفة “ماركا” الإسبانية تنصف محرز وتهاجم غوارديولا !

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن التهميش الذي يتعرض له الدولي الجزائري رياض محرز مع فريقه مانشستر سيتي، بعد إستبعاده من طرف المدرب بيب غوارديولا في منافسات البريمرليغ.

وقالت الصحيفة على موقعها الرسمي، أنّ محرز كان بمثابة نجم الفريق عند إنتقاله إلى السيتي خلال الميركاتو الصيفي الماضي بصفقة مالية قدرت بـ67.8 مليون أورو.

وأشارت “ماركا” الإسبانية، أن حصيلة محرز وأرقامه لم تكن سيئة مع فريق مانشستر سيتي، فمن خلال مشاركته في 33 مباراة تمكن من تسجيل 9 أهداف، وتقديم 10 تمريرات حاسمة.

وشارك اللاعب الجزائري لمدة دقيقتين فقط خلال 6 مباريات لعبها الفريق الإنجليزي في منافسات البريمرليغ لسنة 2019.

مشاركات رياض محرز في منافسة البريمرليغ سنة 2019:

أمام ليفربول ..لم يشارك

أمام ولفرهامبتون..لم يشارك

أمام هيدرسفيلد.. لم يستدعى

أمام نيوكاستل ..لم يشارك

أمام آرسنال..شارك لدقيقتين

أمام إيفرتون …لم يشارك