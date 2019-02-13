صحيفة “ماركا” تُشبه وضعية محرز بوضعية “أوزيل ديبالا وإيسكو” !

شبهت صحيفة “ماركا” الإسبانية وضعية اللاعب الجزائري رياض محرز بوضعية العديد من نجوم الكرة العالمية التي تعاني الأمرّين مع المدربين الذين يشرفون على أنديتهم.

وشبهت الصحيفة الإسبانية وضعية الدولي الجزائري رياض محرز بمعاناة اللاعب الإسباني إيسكو الذي يتعرض للتهميش من طرف مدربه سولاري، بالإضافة إلى لاعب آرسنال مسعود أوزيل، ولاعب اليوفي باولوديبالا.

كما تحدثت الصحيفة الإسبانية عن التهميش الذي يتعرض له الدولي الجزائري رياض محرز بعد مشاركته في 24 دقيقة فقط في آخر 7 مباريات من الدوري الإنجليزي.