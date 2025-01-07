صحيفة واشنطن بوست تشرع في تسريح 4 بالمئة من موظفيها

شرعت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية المشهورة في تسريح ما نسبته 4 بالمئة من موظفيها.

وأبلغت صحيفة واشنطن بوست موظفيها اليوم بخطة التسريح والمعنيين بها.

وستشمل عملية التسريح قرابة 100 وظيفة، وتهدف إلى إيجاد وسائل جديدة للاستمرار والتطور.

وجاءت عملية تسريح الصحافيين بالتزامن مع حملة استقالات من الصحيفة أعلنها كبار الكتاب والصحافيين ورسامي الكاريكاتير.

هذا، ودخلت صحيفة واشنطن بوست في أزمة داخلية منذ أن خرقت إدارتها واجب الحياد لأول مرة في تاريخها. وأعلنت وقوفها إلى جانب المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة.